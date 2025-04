Stand: 22.04.2025 14:09 Uhr Raubüberfall in Seevetal: Polizei mit Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei im Landkreis Harburg sucht derzeit in der Gemeinde Seevetal mit einem Großaufgebot nach einem oder mehreren Tätern eines Raubüberfalls. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag dem NDR Niedersachsen mitteilte, ist am Vormittag ein Mann auf dem Parkplatz vor der Volksbank in Seevetal-Ramelsloh überfallen worden. Der Mann war wohl gerade auf dem Weg in die Bankfiliale, als ihm laut Polizei Bargeld gestohlen wurde. Zu den Details des Überfalls will die Polizei noch keine weiteren Angaben machen. Die Einsatzkräfte sind nach eigenen Angaben mit Streifenwagen und einem Hubschrauber auf der Suche nach dem oder den Tätern. Sie sollen zu Fuß von dem Parkplatz in Ramelsloh geflüchtet sein. Für Anwohnerinnen und Anwohner besteht nach Einschätzung der Polizei keine Gefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2025 | 13:30 Uhr