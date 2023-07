Raub mit Todesfolge: Polizei findet gestohlene Handtasche Stand: 20.07.2023 11:42 Uhr Nachdem ein Radfahrer ihr die Handtasche entrissen hat, ist eine Frau in Uelzen gestürzt und am Wochenende gestorben. Jetzt hat die Polizei die gestohlene Tasche gefunden, wie der NDR erfuhr.

Die Tasche würde nun untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg dem NDR in Niedersachsen am Donnerstagvormittag mit. Die Polizei hat außerdem das Foto eines schwarzen Basecaps mit der Aufschrift "FBI" veröffentlicht. Diese hat der Täter Videoaufnahmen zufolge bei der Flucht auf seinem Mountainbike verloren.

Ergebnisse der Obduktion liegen vor

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Raub mit Todesfolge. Seit Mittwoch liegt das Obduktionsergebnis der Leiche vor. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau an den Folgen des Überfalls verstorben ist, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine andere Ursache hätten Rechtsmediziner nicht festgestellt.

Frau starb im Krankenhaus

Rund eine Woche nach der Tat sorgt der Fall nach wie vor für viel Aufsehen. Am Tatort haben Passanten Blumen niedergelegt. Auf der Zufahrt zu einem Baumarkt war der Täter am 12. Juli mit einem Mountainbike von hinten an sein 46 Jahre altes Opfer herangefahren und hatte ihm die Handtasche entrissen. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Polizei prüft erste Hinweise von Zeugen

Bei den Ermittlungen ist die Polizei vor allem auf Zeugenaussagen angewiesen. Einige Hinweise seien schon eingegangen und würden jetzt geprüft, hieß es. Aussagen und Videoaufzeichnungen zufolge hatte der offenbar schlanke Mann neben dem schwarzen Basecap einen schwarzen Trainingsanzug und Sonnenbrille getragen. Das Mountainbike, mit dem er nach dem Handtaschenraub in Richtung Karlstraße flüchtete, könnte den Angaben zufolge blau gewesen sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0581) 93 00 bei der Polizei in Uelzen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

