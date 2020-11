Stand: 25.11.2020 10:40 Uhr Raub auf Supermarkt in Scheeßel - beide Täter sind flüchtig

Zwei noch unbekannte Männer haben am späten Dienstagabend einen Supermarkt in Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) überfallen. Dabei erbeuteten sie die Tageseinnahmen. Zwei Angestellte waren kurz nach 22 Uhr gerade im Begriff den Markt durch einen Ausgang zu verlassen, als sie von den beiden mit Mund-Nase-Bedeckung maskierten Männern abgefangen wurden. Die Unbekannten drängten den Mann und die Frau in das Leegut- und Warenlager und fesselten sie. Dann forderten die Täter den Mitarbeiter auf, einen Tresor zu öffnen. Darin befanden sich die Einnahmen des Marktes. Mit der Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.11.2020 | 10:30 Uhr