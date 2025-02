Stand: 28.02.2025 13:48 Uhr Rastplatz an der A27: Unbekannte schlitzen Lkw-Planen auf

Auf einem Autobahnrastplatz im Walsroder Stadtteil Hamwiede (Landkreis Heidekreis) haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Unbekannte mehrere Lkw gewaltsam geöffnet. Beschädigt wurden nach Angaben der Polizei 19 Fahrzeuge. Deren Fahrer hatten die Lkw und Sattelzüge demnach auf dem Parkplatz an der A27 geparkt, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Die Täter öffneten die Ladeflächen auf unterschiedliche Weisen. In den meisten Fällen schlitzten sie die Lkw-Planen auf und suchten laut Polizei offenbar nach Diebesgut. Dabei wurden sie nicht fündig - Beute machten die Unbekannten keine. Jedoch sei der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträchtlich. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (04232) 945 90.

