Raser zerstört Blitzer, nachdem er geblitzt wurde

Ein Transporterfahrer hat in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) mutwillig einen Blitzer zerstört. Laut Polizei war der Mann am Montagmittag in der Ortschaft Schülern mit Tempo 85 unterwegs, als er von der Anlage erfasst wurde. Daraufhin kehrte er zum Blitzer zurück und beschädigte ihn gezielt, bevor er weiterfuhr. Die Polizei suchte später den Halter des Transporters auf, traf den Fahrer jedoch nicht an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Messbeamte des Landkreises blieb laut Polizeiangaben unberührt. Die Ermittlungen dauern an.

