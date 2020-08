Stand: 20.08.2020 08:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Räderwerk" kontrolliert 30 Betriebe im Heidekreis

Rund 60 Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Finanzbehörden haben im Projekt "Räderwerk" in den vergangenen zwei Tagen rund 30 Betriebe im Heidekreis kontrolliert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten waren in Schwarmstedt, Walsrode, Bad Fallingbostel, Soltau, Schneverdingen und Munster im Einsatz. Vor allem wurden Gastronomiebetriebe, Friseure, Tattoo-Studios und KfZ-Betriebe unter die Lupe genommen. Dabei wurden zwei Verstöße wegen illegaler Ausländerbeschäftigung, ein Aufenthalts- und ein Meldepflichtverstoß festgestellt. Ein Arbeitgeber soll in sechs Fällen Beiträge unterschlagen haben und die Beamten haben diverse Verstöße gegen baurechtliche, arbeitsschutz- und steuerrechtliche Verordnungen festgestellt. Corona-Schutz Auflagen wurden laut Polizei bei den meisten Betrieben eingehalten. Mit dem Projekt "Räderwerk" wollen die Behörden im Heidekreis gemeinsam gegen Clan- und Rockerkriminalität vorgehen.

