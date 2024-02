Stand: 23.02.2024 18:28 Uhr Räder versinken im Schlamm - Tanklaster kippt in den Graben

Ein Tanklaster ist am Donnerstagabend ist im Landkreis Rotenburg (Wümme) von der Straße abgekommen. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Bothel mit. Da der Fahrbahnrand auf der Straße zwischen Brockel und Bellen aufgeweicht war, fanden die Räder keinen Halt und versanken im Schlamm. Das Fahrzeug kippte in den Straßengraben. Um den Lkw wieder auf die Räder zu heben, wurde eine Bergungsfirma beauftragt. Die Polizei rief außerdem die Ortsfeuerwehr Brockel zu Hilfe, um den Unfallort auszuleuchten und auslaufende Betriebsstoffe des Lasters aufzunehmen. Die Ladung des Lkw wurde in ein anderes Fahrzeug umgepumpt.

