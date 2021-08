Radschnellwege verbinden Nordostniedersachsen mit Hamburg Stand: 09.08.2021 17:44 Uhr In der Metropolregion Hamburg, zu der Teile Nordostniedersachsens gehören, ist ein rund 300 Kilometer langes Radschnellwegenetz geplant. Am Montag wurden Trassen vorgestellt.

Unter anderem sollen 50 Kilometer Radweg zwischen Lüneburg und Hamburg entstehen. Zwischen Stade und Hamburg sind 55 Kilometer geplant. Und von Buchholz (Landkreis Harburg) aus sollen 32 Kilometer Radweg gebaut werden. Die Strecken sollen landkreisübergreifend geplant werden, hieß es. Zwischen Lüneburg-Ochtmissen und Bardowick ist ein erster Abschnitt im Bau.

Radschnellwege werden an Bahnhöfe angebunden

Das Radwegeschnellnetz sei ein Beitrag, um eine Entlastung der Verkehre in der Region zu schaffen, sagte Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof. Ein Großteil der Wege soll entlang von Bahnstrecken führen und an Bahnhöfe angebunden werden. Das neue Netz würde vier Bundesländer umfassen, so Rieckhoff. Der Bund stellt bis 2023 rund 50 Millionen Euro für Radschnellwege in Deutschland bereit.

