Radlader-Unfall in Toppenstedt: Urteil im Prozess erwartet Stand: 05.02.2024 14:16 Uhr Nach dem tödlichen Radlader-Unglück in Toppenstedt wird am Dienstag das Urteil erwartet. Im Juni waren ein Kind und ein Mann gestorben, als eine am Radlader befestigte Gitterbox zu Boden fiel.

Dem Angeklagten werden fahrlässige Tötung in zwei sowie fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen vorgeworfen. War die Unglücksursache ein technischer Defekt oder eindeutig menschliches Versagen und damit fahrlässige Tötung? Diese Frage soll der Verhandlungstag am 6. Februar im Landgericht Lüneburg klären. Ein Gutachten hatte zunächst einen technischen Fehler als Ursache des Unfalls im Landkreis Harburg ausgeschlossen. Am ersten Verhandlungstag kamen allerdings Zweifel an dem Gutachten auf.

Gutachten gerät ins Wanken

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Sicherungsmechanismen des Fahrzeuges nicht aktiviert und somit fahrlässig gehandelt zu haben. Ein Transport von Personen mit dem Radlader sei zudem nicht zulässig gewesen. Am ersten Verhandlungstag sagte der Angeklagte jedoch aus, dass er sehr wohl Sicherheitsmechanismen aktiviert habe, es aber an diesen möglicherweise einen Defekt gegeben habe. Dadurch sei es eventuell zu einem Ölverlust gegeben, wodurch sich letztlich Sicherungsbolzen gelöst hätten. Der Gutachter, auf den sich die Staatsanwaltschaft in der Anklage stützt, konnte einen solchen Ablauf zunächst nicht ausschließen. Daher muss diese Frage durch ein neues Gutachten geklärt werden. Es könnte am Dienstag vorgestellt werden.

Technischer Defekt entscheidend für Urteil

Der Angeklagte gestand ein, er sei der Fahrer gewesen und er werde die Konsequenzen des Unglücks tragen. Sollte sich herausstellen, dass es einen technischen Defekt gegeben habe, "dann ist das sowohl fürs Strafmaß von Bedeutung als auch für meinen Mandanten", sagt der Verteidiger Dirk Meinicke gegenüber NDR Niedersachsen.

VIDEO: Landgericht verhandelt tödlichen Unfall von Toppenstedt (22.01.2024) (3 Min)

Zwei Tote bei Radlader-Unfall in Toppenstedt

Das Unglück ereignete sich im Juni 2023 während eines privat organisierten Vater-Kind-Zeltlagers in Toppenstedt (Landkreis Harburg). Der 44-Jährige hatte Kinder und Erwachsene mit einer am Radlader befestigten Gitterbox transportiert. Während der Fahrt löste sich die Box und die Insassen fielen aus einer Höhe von etwa einem Meter. Laut Polizei wurden sie vermutlich von dem herabfallenden Metallkorb getroffen. Dabei kamen ein Fünfjähriger und ein 39-Jähriger ums Leben. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Bürgermeister tritt nach Unfall zurück

Bei dem jetzt angeklagten Fahrer des Radladers handelt es sich um den damaligen Bürgermeister des Ortes. Nach dem Unglück trat dieser von seinem Amt zurück. Er ist der Polizei zufolge selbst dreifacher Vater und war Teilnehmer des Zeltlagers.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.02.2024 | 19:30 Uhr