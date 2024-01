Radlader-Unfall in Toppenstedt: Prozess beginnt im Januar Stand: 04.01.2024 19:00 Uhr Nach dem tödlichen Unfall mit einem Radlader in Toppenstedt (Landkreis Harburg) muss sich der ehemalige Bürgermeister im Januar vor Gericht verantworten. Er hatte den Traktor im Juni vergangenen Jahres gefahren.

Der Prozess werde voraussichtlich am 22. Januar beginnen, teilte das Landgericht Lüneburg am Donnerstag mit. Dem 44 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen und fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen vorgeworfen. Nach Angaben einer Sprecherin wird der Fall vor einer Jugendkammer verhandelt, weil die jugendlichen Opfer besonders schutzbedürftig seien. Zu dem Prozess sind auch ein Sachverständiger und ein Zeuge geladen. Das Urteil wird noch für denselben Tag erwartet.

Gutachten schließt technischen Defekt aus

Die Staatsanwaltschaft hatte im November Anklage erhoben. Sie wirft dem 44-Jährigen vor, die Sicherungsmechanismen des Fahrzeugs nicht aktiviert und somit fahrlässig gehandelt zu haben. Der Radlader sei zudem nicht für den Transport von Personen zulässig, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit. Ein Gutachten hatte zuvor ergeben, dass ein technischer Defekt als Unfallursache ausgeschlossen werden kann. Der ehemalige Bürgermeister hatte im vergangenen Juni in einem privaten Vater-Kind-Zeltlager mehrere Personen in einer Gitterbox auf dem Radlader transportiert. Auf einem Feldweg löste sich die Box und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Ein 39-Jähriger sowie ein fünf Jahre altes Kind kamen dabei ums Leben. Elf weitere Kinder wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der 44-Jährige trat daraufhin von seinem Amt zurück.

