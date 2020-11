Stand: 11.11.2020 15:35 Uhr Rade: Unbekannte schlitzen Planen von mehrere Lastwagen auf

Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines Autohofs in Rade (Landkreis Harburg) die Planen von mindestens fünf Lastwagen aufgeschlitzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei hatten die Fahrer in ihren Kabinen geschlafen. Die Täter fanden offenbar aber keine passende Beute und ließen die Ladungen unberührt. Durch die Schnitte an den Planen entstand jedoch ein erheblicher Schaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.11.2020 | 09:30 Uhr