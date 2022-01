Stand: 21.01.2022 11:53 Uhr Quarantäne: Im Kreis Harburg jede dritte Schule betroffen

Die sich besonders schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus hat zunehmend Einfluss auf die Schulen im Nordosten Niedersachsens. Im Landkreis Harburg sind derzeit mehr als 200 Klassenverbände in Quarantäne. Insgesamt gibt es hier an 41 der 100 Schulen im Landkreis Corona-Fälle. Im Landkreis Lüneburg sind dagegen lediglich sieben Schulklassen in Quarantäne, im Landkreis Uelzen sogar keine einzige. Die Quarantäne für eine ganze Klasse wird nach Auskunft der Landkreise dann angeordnet, wenn innerhalb weniger Tage zwei Schülerinnen oder Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

