Puppe löst Einsatz an Lüneburger Funkturm aus

Eine am Funkturm in Lüneburg hängende Puppe hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte ein Zeuge am Donnerstag die Rettungskräfte alarmiert, weil er einen Menschen am Funkturm hängen sah. Auch ein Höhenrettungsteam aus Hamburg sei angefordert worden. Aber die Entdeckung stellte sich als falscher Alarm heraus: Am Turm hing ein Dummy - für eine Übung der Telekom. Allerdings seien die Rettungskräfte darüber nicht informiert worden. Die Übung läuft auch noch am Donnerstag.

