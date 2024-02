Stand: 16.02.2024 09:21 Uhr Pumpen defekt: Sorge um Hochwasserschutz in Lüchow-Dannenberg

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg funktionieren einige Pumpen in den Schöpfwerken nur noch teilweise oder gar nicht mehr. Das beklagt der Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände. In Zeiten steigender Pegelstände seien die Pumpen wichtig für die Binnen-Entwässerung - gerade jetzt, wo das Wasser auf den Felder stehe. Betroffen sind das Schöpfwerk Restorf und das Schöpfwerk Taube-Elbe bei Wussegel und Penkefitz. Das Problem sei seit längerem bekannt, so der Kreisverband. Teilweise fehle das Geld für einen Neubau, teilweise die Genehmigung vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Der NLWKN begründete das damit, dass er parallel Großprojekte wie das LNG-Terminal in Stade genehmigen musste und daher noch keine Zeit für die Schöpfwerke war.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.02.2024 | 06:30 Uhr