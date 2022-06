Psychisch kranke Frau hält Polizei auf der A7 in Atem Stand: 22.06.2022 16:33 Uhr In der Nacht zu Mittwoch hat eine offenbar psychisch verwirrte Frau zeitweise den Verkehr auf der A7 im Heidekreis gestört. Zwei Streifenwagen konnten sie schließlich stoppen.

Die Frau fuhr den Angaben zufolge mit ihrem Auto auf der A7 bei Bispingen in Richtung Hannover mit eingeschaltetem Warnblinker zwischen der linken und der mittleren Spur. Einen Streifenwagen ließ sie auch bei eingeschaltetem Blaulicht nicht vorbei, teilte die Polizei mit. Erst als ein zweiter Streifenwagen hinzukam, gelang es den Beamten die Fahrerin zu stoppen. Bis die Polizisten sie aus dem Auto bewegen konnten, leistete die Frau Widerstand und beleidigte die Beamten. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Bereits am Pfingstmontag ähnlicher Vorfall

Am Pfingstmontag hatte bei einem ähnlichen Vorfall ein psychisch verwirrter Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns auf der A7 den Verkehr in beide Richtungen lahmgelegt. Der 56-Jährige fuhr bei Bad Fallingbostel im Heidekreis in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren in Richtung Norden und sorgte damit für eine Vollsperrung. Eine kleine Gruppe junger Schweden nutzte die Zeit auf der Autobahn daraufhin für ein kleines Konzert, als auf beiden Seiten der Autobahn für drei Stunden nichts mehr ging. Sie zückten kurzerhand Banjo, Saxophon, Keyboard, Flöte und Trompete und spielten spontan für die Wartenden fröhlich drauflos.

