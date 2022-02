Stand: 25.02.2022 12:29 Uhr Prozessauftakt gegen mutmaßlichen bewaffneten Räuber

Vor dem Landgericht Lüneburg hat am Freitag der Prozess gegen einen 31-Jährigen wegen schweren Raubes und Einbrüchen in Wohnungen begonnen. Er soll laut Staatsanwaltschaft von Oktober 2020 bis März 2021 in Lüneburg, Uelzen, Bad Bevensen und Bienenbüttel unter anderem verschiedene Gegenstände aus Wohnungen gestohlen und in einem Supermarkt rund 1.500 Euro erbeutet haben, indem er die Angestellte mit einem Messer bedrohte. Nach Gerichtsangaben hat der Mann die Taten zu Prozessbeginn gestanden.

