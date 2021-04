Stand: 23.04.2021 09:02 Uhr Prozessauftakt: Drei Männer wegen schweren Raubes angeklagt

Vor dem Landgericht Lüneburg müssen sich seit Freitag drei Männer im Alter zwischen 27 und 29 Jahren verantworten. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie im April 2020 maskiert und mit Messern bewaffnet einen Mann in dessen Wohnung in Lüneburg überfallen haben. Dabei sollen sie ihr Opfer bedroht und mit einem abgebrochenen Stuhlbein geschlagen haben. Anschließend nahmen sie laut Anklage Geld, Drogen und Wertgegenstände mit. Zwei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

