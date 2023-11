Stand: 16.11.2023 09:45 Uhr Prozess um gestohlene Kleidung in Stade: Ein Angeklagter in Haft

Im Prozess um gestohlene Kleidung im Wert von rund 1,5 Millionen Euro, sitzt einer der vier Angeklagten nun in Haft. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Stade bestätigte, war der Mann am Montag nicht zum Prozessauftakt erschienen. Er wurde deshalb festgenommen. Zusammen mit drei weiteren Männern im Alter zwischen 40 und 53 Jahren muss sich der Angeklagte vor dem Gericht wegen schweren Betrugs und versuchtem schweren Bandendiebstahls verantworten. Zwei der Angeklagten sollen Kleidung im Wert von mehr als einer Million Euro mit einem Lastwagen aus einem Warenlager im Landkreis Harburg gestohlen haben. Die Erlaubnis dafür hätten sie vorgetäuscht, so die Anklage. Der Prozess soll nun kommende Woche Donnerstag beginnen.

16.11.2023