Prozess um Mordversuch in Obdachlosenunterkunft

Ein Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg muss sich ab heute vor dem Landgericht in Lüneburg wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, im April dieses Jahres versucht zu haben, einen Mitbewohner in der Obdachlosenunterkunft Lüchow anzuzünden. Der Angeklagte habe sich darüber geärgert, dass der Mitbewohner laut gewesen sei und Essen auf dem Herd vergessen habe. Daraufhin soll der 25-Jährige die Matratze seines Zimmernachbarn in Brand gesteckt haben, um ihn zu töten. Als der Mann aus dem Raum flüchtete, soll der Angeklagte ihm mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. An der ausgebrannten Unterkunft entstand ein Schaden von mehr als 200.000 Euro.

