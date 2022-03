Stand: 10.03.2022 10:14 Uhr Prozess um Messer-Attacke an Leuphana-Uni gestartet

Am Donnerstag hat am Landgericht Lüneburg der Prozess gegen einen Mann begonnen, der im Oktober 2021 einen Studenten mit einem Messer attackiert haben soll. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, den Studenten auf der Mensa-Wiese der Leuphana-Uni angegriffen zu haben. Vieles deute darauf hin, dass der Mann zur Tatzeit schuldunfähig war, so eine Gerichtssprecherin. Deshalb handele es sich um ein Sicherungsverfahren. Sollte der Mann verurteilt werden, käme er wohl nicht ins Gefängnis, sondern in eine psychiatrische Klinik. Es sind vier Verhandlungstage angesetzt.

