Stand: 14.07.2021 13:28 Uhr Prozess um Juwelier-Überfall: Verurteilter legt Revision ein

Das gerichtliche Verfahren um einen Überfall auf einen Juwelier in Celle geht in eine weitere Runde: Die Verteidiger eines wegen Beihilfe verurteilten 37-Jährigen haben Revision eingelegt - das hat ein Sprecher des Lüneburger Landgerichts mitgeteilt. Die Kammer hatte den Mann wegen Beihilfe zu versuchtem schweren Raub zu fünf Jahren Haft verurteilt. Bei dem Überfall vor knapp zehn Monaten auf ein Juweliergeschäft in Celle hatte der Inhaber die beiden Haupttäter erschossen.

