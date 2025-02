Prozess: Landkreismitarbeiter soll Aufenthaltstitel verkauft haben Stand: 20.02.2025 18:03 Uhr Ein Sachbearbeiter der Kreisverwaltung Lüchow-Dannenberg soll für Aufenthaltstitel Geld angenommen haben. Er und ein Mitangeklagter stehen wegen Bestechlichkeit und Bestechung in Lüneburg vor Gericht.

Den 31 und 32 Jahre alten Angeklagten werden 17 Taten vorgeworfen, dadurch haben sie laut Anklage am Landgericht Lüneburg 35.000 Euro eingenommen. Zum Prozessauftakt am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft dem 31-Jährigen vorgeworfen, zu Unrecht die Bescheinigungen ausgestellt oder den zuständigen Sachbearbeitern verschwiegen zu haben, dass es keinen Anspruch gab. In sechs Fällen sollen die beiden Angeklagten demnach jeweils mehrere Tausend Euro angenommen. Der 31-Jährige arbeitete als Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde des Landkreises. Der Vorwurf gegen den Jüngeren lautet auf Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall, beim älteren Mann Bestechung in einem besonders schweren Fall. Er soll sich um die Zahlungen gekümmert haben.

Videos 1 Min Wendland: Korruptionsverdacht im Landkreis Zwei Angestellte des Landkreises Lüchow-Dannenberg sollen Aufenthaltstitel gegen Geld an Geflüchtete weitergegeben haben. (23.05.2025) 1 Min

Einigung vor Prozess kommt nicht zustande

Beide Angeklagten äußerten sich am ersten Verhandlungstag nicht. Der 32-Jährige hat allerdings Einlassungen für den nächsten Sitzungstag am 3. März angekündigt. Beide hatten im Vorfeld die in einem Rechtsgespräch angebotenen Strafrahmen abgelehnt. Demnach sollte der 31-jährige Haupttäter vier bis viereinhalb Jahre Haft bekommen, der 32-jährige Helfer bis zu dreieinhalb Jahre.

Dienstaufsichtsbeschwerde von Kreisverwaltung zurückgewiesen

Am ersten Verhandlungstag sagten zwei Zeugen aus. Erste Verdachtsmomente gegen den Kreisangestellten seien Ende des Jahres 2022 aufgekommen. Demnach hätten sich sogar Antragsteller bei der Behörde beschwert und gefragt, warum ihre Unterlagen noch nicht fertig seien, obwohl sie Geld gezahlt hätten. Im Mai 2023 hatten Ermittler dann Büros und Wohnungen durchsucht. Aktivisten hatten vor drei Jahren eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kreisverwaltung gegen einen der Angeklagten eingereicht, wie Uta Müller von "Migrationsberatung BLEIBEN" dem NDR Niedersachsen sagte. Die Kreisverwaltung hätte die Vorwürfe zunächst zurückgewiesen.

Die Kammer hat neun Verhandlungstermine bis einschließlich 8. Mai angesetzt.

Weitere Informationen Korruptionsverdacht: Landkreis will Ermittlungen unterstützen Im Fokus der Ermittlungen in Lüchow-Dannenberg stehen acht Verdächtige. Es geht um Aufenthaltserlaubnisse gegen Geld. (23.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.02.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration