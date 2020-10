Proteste gegen NPD-Hof: Pistorius plant Besuch in Eschede Stand: 17.10.2020 13:51 Uhr Weil sie die Gründung eines rechten Schulungszentrums in Eschede befürchten, haben Initiativen einen Brief an Boris Pistorius geschrieben. Der Innenminister hat nun einen Besuch vor Ort angekündigt.

Nach Angaben des Netzwerks Südheide gegen Rechtsextremismus hat Boris Pistorius (SPD) ein Gespräch mit den Bürgerinitiativen zugesagt. "Das Treffen soll schon in Kürze stattfinden", teilte Wilfried Manneke vom Netzwerk am Sonnabend mit. Teilnehmen wollen demnach der Bürgermeister von Eschede (Landkreis Celle), Günter Berg, sowie Vertreter der drei Initiativen, die den offenen Brief verfasst haben.

Angst vor "Schulungszentrum für rechtsradikale Aktivitäten"

Die Initiativen fordern den Minister in ihrem Schreiben auf, das NPD-Zentrum zu schließen. "In der Region wächst die Sorge, dass hier erneut ein Schulungszentrum für rechtsradikale Aktivitäten und Gesinnung entsteht", sagte Manneke. Der NPD-Landesverband Niedersachsen hatte den Hof im vergangenen Jahr von seinem Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Der Hof sei traditionell ein Treffpunkt für Rechtsextremisten, warnen die Initiativen - dort würden auch künftige Generationen geschult:

"Seit über 30 Jahren ist der Hof Nahtz in Eschede Zentrum verschiedenster rechtsextremistischer Kreise und Organisationen. (...) Brauchtumsfeiern dienen der Stärkung der Szene nach innen. Kinder und Jugendliche werden früh auf das rechtsextremistische Gedankengut eingeschworen."

Videos 1 Min Protest gegen NPD-Feier in Eschede Demonstrierende blockierten die Zufahrt nach Eschede und damit den geplanten Weg der Rechten. (21.12.2020) 1 Min

Initiativen protestieren seit Jahren

Die Treffen von Rechten in Eschede, etwa zu sogenannten Ernte- oder Sonnenwendfeiern, begleiten die Aktivisten seit Langem mit Protesten. Die Situation sei, so schreiben sie an Pistorius, "für die Menschen in Eschede und Umgebung unerträglich". Verfasser des Brief sind, neben dem Netzwerk Südheide, das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eschede sowie das Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus Celle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2020 | 06:30 Uhr