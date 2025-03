Proteste: Hunderte demonstrieren gegen AfD-Landesparteitag Stand: 08.03.2025 13:03 Uhr Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Kirchengruppen und anderen Initiativen demonstriert heute gegen den niedersächsischen Landesparteitag der AfD in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis).

Die AfD-Mitglieder treffen sich seit zehn Uhr in der Heidmark-Halle. Direkt vor der Versammlungshalle findet der Protest unter dem Motto "Die Heide ist bunt" statt. Die Organisatoren einer Demonstration rechnen mit mehr als 1.500 Teilnehmenden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei ist mit über 1.000 Einsatzkräften vor Ort und hat die Halle abgeriegelt. Am Freitag hatte es in einem Sozialen Netzwerk einen Drohkommentar gegen die Gegendemonstranten gegeben - die Polizei hatte daraufhin ihre Maßnahmen noch einmal verschärft.

Klimaaktivistin Neubauer spricht in Bad Fallingbostel

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat nach eigenen Angaben einen Demonstrationszug vom Bahnhof in Bad Fallingbostel zur Heidmark-Halle organisiert. Die Kundgebung vor der Halle soll bis 14 Uhr gehen. Beteiligen wollen sich daran auch örtliche Antifa-Gruppen, wie Pastor Wilfried Manneke für die Initiative "Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus" mitteilte. Neben ihm und Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider (SPD) werde auf der Bühne auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprechen. Sie komme um den AfD-Mitgliedern zu zeigen, dass sie sich nicht unterdrücken lasse und man die Klimawissenschaft nicht ignorieren könne, sagte Neubauer. Die Veranstalter rechnen mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Vorgezogene Bundestagswahl hat Auswirkungen

Der AfD-Landesvorsitzende Ansgar Schledde sagte am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags, man wolle sich als Partei nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl weiter professionalisieren. Ursprünglich war geplant, auf diesem Parteitag die Listenaufstellung für die Bundestagswahl zu beschließen. Durch die vorgezogene Bundestagswahl war dieser Programmpunkt obsolet geworden. Jetzt kümmert sich die AfD in Bad Fallingbostel um einige weniger wichtige Personalien und beschäftigt sich mit Satzungsänderungen.

"Omas gegen Rechts" organisierten Menschenkette

Am Freitag hat die Initiative "Omas gegen Rechts" unter dem Motto "1.500 Meter - 1.500 Menschen" eine Menschenkette vom Kirchberg über die Soltauer Straße bis zur Heidmark-Halle organisiert. Im April vergangenen Jahres war der Landesparteitag der AfD in Unterlüß (Landkreis Celle) von zahlreichen Protesten begleitet worden. Größere Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei damals nicht.

