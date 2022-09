Protest wegen Energiekosten: Bäckereien lassen Licht aus Stand: 08.09.2022 09:28 Uhr In vielen Bäckerei-Filialen in Niedersachsen ist es heute Morgen dunkel geblieben. Die Bäcker-Innung hatte ihre Betriebe aufgerufen, so gegen die explodierenden Energiepreise zu protestieren.

Der Bäcker-Innungsverband Niedersachsen/Bremen schätzt, dass sich der Gaspreis bis zum nächsten Jahr versiebenfacht, zumindest für mittelgroße Betriebe. Die oft familiengeführten Handwerksbetriebe sehen sich im Nachteil gegenüber großen Konzernen, weil sie keine Preisnachlässe bei den Kosten für Strom oder Gas bekämen. Auch könnten Bäckereien keine Rabatte rausholen, sagte Carsten Richter von der Bäcker-Innung für die Landkreise Stade, Harburg und Lüneburg. Er sprach von Wettbewerbsverzerrung. Dabei sei das Gewerbe sehr energieintensiv. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass viele Kollegen Probleme mit den Energiepreisen haben." Die Aktion mit den dunklen Läden habe deshalb Protest-Charakter. Sie steht unter dem Motto: "Uns geht das Licht aus. Heute das Licht, morgen der Ofen."

Habeck will Unternehmen stärker unterstützen

Wie viele Filialen am Donnerstag tatsächlich dunkel blieben, ist unklar. Wenn jedes zweite Geschäft mitgemacht hat, würde Richter das als Erfolg werten - schließlich nehmen die Bäckereien Verluste im Tagesgeschäft in Kauf. "Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Kunde dann vorbeigeht", sagte Richter. "Nur - wenn wir jetzt nicht auf uns aufmerksam machen, kann bald bei manchen Kollegen dauerhaft das Licht ausgehen - und das wollen wir nicht." Immerhin scheint eine Ausweitung der staatlichen Hilfen in Sicht: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Unternehmen in der Energiekrise stärker unterstützen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte Habeck, dass es einen deutlich größeren Energie-Schutzschirm im Herbst und Winter geben werde. "Ich bin in Sorge, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft. Die hohen Energiepreise, die Weizenpreise und gestörte Lieferketten setzen viele Betriebe enorm unter Druck", sagte Habeck demnach.

