Protest gegen rechte "Sonnenwendfeier"

Weil Neonazis am Samstag wieder zur "Sonnenwendfeier" in Eschede (Landkreis Celle) zusammenkommen, ruft ein Netzwerk aus Initiativen gegen Rechtsextremismus erneut zu Protesten auf. Die Neonazis versammeln sich seit vielen Jahren auf einem Hof, der bis 2019 dem damaligen NPD-Mitglied Joachim Nahtz gehörte, bevor dieser ihn an den niedersächsischen Landesverband der NPD verkaufte. Die Demonstration gegen die Feier der Neonazis soll um 13 Uhr am Bahnhof in Eschede beginnen und bis in die Nähe des Hofes führen.

Videos 00:55 Hallo Niedersachsen Protest gegen NPD-Feier in Eschede Hallo Niedersachsen Mehrere Hundert Demonstrierende haben einen Aufmarsch von NPD-Anhängern verhindert. Sie blockierten die Zufahrt nach Eschede und damit den geplanten Weg der Rechten. Video (00:55 min)

Netzwerk verhindert NPD-Marsch

Im Dezember hatten nach Angaben der Polizei rund 600 Menschen friedlich gegen eine rechte Brauchtumsfeier in Eschede demonstriert und damit einen Aufmarsch von Anhängern der rechtsextremistischen NPD verhindert. Laut Polizei blockierten die Gegendemonstranten die Zufahrt zum Ort und damit den Weg von etwa zehn NPD-Anhängern. Diese mussten daraufhin den Versuch aufgeben, mit einem Lautsprecherwagen von dem Hof herunterzukommen. Die Zahl der Gegendemonstranten hatte die erwartete Zahl nach Angaben eines Polizeisprechers bei Weitem übertroffen.

Sonnenwendfeier zur Zeit des Zweiten Weltkriegs

Die Sonnenwenden markieren den Beginn des astronomischen Sommers und des astronomischen Winters. Anders als in vielen anderen Ländern der Nordhalbkugel wird dieser Tag in Deutschland eigentlich nicht gefeiert. Das hat seinen Grund: Die Nationalsozialisten wollten die angeblich altgermanische Sonnenwendfeier zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wiederbeleben. Der Feiertag wurde damals vor allem durch die SS propagandistisch ausgeschlachtet.

