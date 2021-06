Stand: 04.06.2021 08:07 Uhr Protest gegen A20-Bau: Fahrraddemo von Stade nach Nordenham

Viele Menschen, die sich sorgen um das Klima und den Erhalt von Naturschätzen im Nordwesten machen, demonstrieren heute gegen den Bau der Autobahn 20. Sie nehmen an einer Fahrraddemo von der Elbe bis in die Wesermarsch teil. Die Tour beginnt in Stade und führt in mehreren Etappen bis nach Nordenham. Dort findet am Sonnabend eine Abschlusskundgebung statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.06.2021 | 08:30 Uhr