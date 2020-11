Stand: 19.11.2020 11:28 Uhr Protest am Milchkontor: Hunderte Trecker in Bremen unterwegs

Hunderte Landwirte aus dem Nordwesten Niedersachsens protestieren zur Stunde in Bremen. Auf Initiative des Aktionsbündnisses "Land schafft Verbindung" hatten sie sich am Morgen mit ihren Traktoren in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) auf den Weg in die Hansestadt gemacht. Am Deutschen Milchkontor (DMK), einer der größten Molkereien bundesweit, wollen sie gemeinsam für höhere Preise demonstrieren. Die Veranstalter zählen mehr als 500 Traktoren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Weil die Trecker im Konvoi unterwegs sind, warnte die Polizei bereits vorab vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Beamten bitten Autofahrer darum, mehrere hintereinander fahrende Trecker aus Sicherheitsgründen nicht zu überholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.11.2020 | 10:30 Uhr