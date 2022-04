Projektpapier eingereicht: Kommt LNG-Terminal in Stade 2026? Stand: 11.04.2022 17:08 Uhr Das Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) hat nach eigenen Angaben am Montag die Genehmigung für das geplante Flüssigerdgas-Terminal in Stade beantragt.

Dem NDR in Niedersachsen zufolge habe die Gruppe das 6.000 Seite starke Projektpapier beim Gewerbeaufsichtsamt in Lüneburg und beim Landesbetrieb für Küstenschutz eingereicht. Demnach könne Anfang 2023 der Bau des großen festen LNG-Terminals beginnen. 2026 könnten die ersten Schiffe mit Flüssiggas anlegen. Für Dienstag haben Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) ihren Besuch in Stade angekündigt.

Chemie-Konzern Dow steigt in Konsortium ein

Die Investoren teilten außerdem mit, dass das US-Chemieunternehmen Dow neuer Minderheitsgesellschafter ist. Zur Höhe der Gesellschaftsanteile hätten die Partner demnach Stillschweigen vereinbart. Katja Wodjereck, Präsidentin und General Managerin für Dow Deutschland, bezeichnete das geplante Terminal als wichtige Brückentechnologie und Baustein der Energiewende. "Das Flüssiggasterminal wird von Anfang an so geplant, dass es die Kapazitäten für LNG erweitern könnte und potenziell andere Flüssiggase anlanden kann", sagte Wodjereck.

Umwandlung soll emissionsfrei funktionieren

Das geplante Terminal soll in unmittelbarer Nachbarschaft von Dow im Industriepark Stade entstehen. Die Investoren wollen die industrielle Abwärme von Dow nutzen, um das Flüssiggas emissionsfrei zu erwärmen, in Gas umzuwandeln und in die Netze einzuspeisen. LNG wird bei -162 Grad Celsius per Schiff transportiert. Die Anlage soll über eine Regasifizierungs-Kapazität von 13,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen.

Dem HEH-Konsortium gehören neben Dow der Gasinfrastrukturbetreiber Fluxys (Belgien), die Partners Group (Schweiz) und die Buss-Gruppe aus Hamburg an.

