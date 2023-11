Stand: 22.11.2023 12:57 Uhr Premiere für Lüneburger Volleyballer in der Champions League

Im höchsten europäischen Vereinswettbewerb der Volleyballer empfängt die SVG Lüneburg am Mittwoch zum Auftakt der Gruppenphase den tschechischen Vizemeister Jihostroj České Budějovice aus Budweis. "Für uns wird ein Traum wahr", sagte der SVG-Vorsitzende Andreas Bahlburg: "Die SVG in der Königsklasse in Europa. Ich kann's noch gar nicht fassen." Er hofft, dass die Lüneburger auch in der Champions-League einigen Konkurrenten auf Augenhöhe begegnen können. Gegen Budweis erwartet Bahlburg rund 2.500 Zuschauer in der Arena. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

