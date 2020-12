Polizei zählt viele Verstöße beim "Gassenzauber" in Lüneburg Stand: 06.12.2020 16:31 Uhr Erst verzögert sich der Start des Lüneburger "Gassenzaubers" wegen eines mangelhaften Hygienekonzepts. Als der Mini-Weihnachtsmarkt am Sonnabend öffnet, zählt die Polizei zahlreiche Corona-Verstöße.

Wie erwartet seien viele Besucher und Touristen in die Innenstadt gekommen und die sogenannten Verweilzonen bereits nach kurzer Zeit überfüllt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor den 22 Buden drängten sich demnach Menschen, Abstände seien nicht eingehalten worden. Bratwürstchen und Crêpes seien überall in der Innenstadt verzehrt worden. Viele Gäste trugen laut Polizei zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften bei den Verweilzonen. Laut Polizei war der Sicherheitsdienst mit dem riesigen Besucherandrang überfordert. Den Beamten gegenüber gaben die meisten Touristen an, die Vorschriften in den Zonen nicht zu kennen.

Streit um Verweilzohnen: Kein Getränkeverkauf, nur Essen

Der "Gassenzauber" sollte ursprünglich am Freitag starten. Die Absage des Landkreises wegen des mangelhaften Hygienekonzept kam gerade, als die Schausteller ihre Buden öffnen wollten. Streitpunkt waren insbesondere die Verweilzonen. In diesen Zonen können die Besucher trotz Maskenpflicht die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, um zu essen und zu trinken. Damit diese Zonen nicht zu voll werden, hatte die Stadt entschieden, den Getränkeverkauf an den Buden komplett zu untersagen. Hintergrund war laut Stadt, dass Dritte in der Zwischenzeit weitere Mitnahme-Angebote geplant hätten, von denen die Stadt bis dato nichts gewusst habe, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es sei zu befürchten, dass der Andrang auf die Verweilzonen zu groß werden könnte.

Gespräche in der kommenden Woche geplant

Nach dem Wochenende wollen sich Stadt und Landkreis erneut zusammensetzen und klären, ob das Hygienekonzept angepasst werden muss, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der "Gassenzauber" ist noch bis zum 23. Dezember geplant. Besondere Aktionen sind Adventskalender in Schaufenstern mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume. Auch Künstler sollen auftreten. Kritik an dem abgespeckten Weihnachtsmarkt kommt von der Gastronomie. Der Gaststättenverband findet den Markt unfair den geschlossenen Restaurants gegenüber.

Hilfspaket zur Stärkung des Einzelhandels

Anders als angekündigt gibt es an den Adventswochenenden im Landkreis auch keine kostenlosen Busfahrten. Der Grund ist nach Angaben der Stadt, dass es keine rechtzeitige Absprache mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gegeben habe. Die Stadt Lüneburg sei aber mit anderen Angeboten darum bemüht, Kunden für den Weihnachtseinkauf in die Innenstadt zu holen. So können Bürger aus Stadt und Landkreis einen Zehn-Euro-Gutschein erhalten, wenn sie zum Einkaufen an den Advents-Sonnabenden mit dem Rad in die Stadt fahren.

