Stand: 21.01.2024 13:24 Uhr Polizei weist "Autoflüsterer" in psychiatrische Klinik ein

Ein Jugendlicher ist am Samstagmorgen in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) wegen akuter Selbst- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der junge Mann zuvor mit Fahrzeugen gesprochen und war ihnen auch aufs Dach gestiegen. Der "Autoflüsterer" habe zuvor offenbar sogenannte Legal Highs zu sich genommen und Symptome akuter Wahnvorstellungen gezeigt, heißt es weiter in einer Polizeimeldung. Als "Legal Highs" werden laut Bundesgesundheitsministerium psychoaktive Stoffe bezeichnet, deren chemische Struktur so verändert wurde, dass die neuen Substanzen vereinzelt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Man spricht auch von "Designerdrogen".

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min