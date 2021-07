Polizei warnt vor neuer Diebstahlmasche an Geldautomaten

Die Polizei im Landkreis Rotenburg warnt vor einer neuen Diebstahlmasche in Zusammenhang mit Geldautomaten. In mindestens drei Fällen hätten seit Ende Juni Unbekannte so versucht, ihre Opfer zu bestehlen. Demnach passen die Täter an Geldautomaten ab und sagen ihnen, dass noch Geld im Ausgabeschacht liegen geblieben sei. Am Automaten bringen sie die Menschen unter einem Vorwand dazu, erneut ihre Karten samt Geheimnummer einzugeben und lesen diese heimlich ab. Im weiteren Verlauf wird den meist älteren Kunden ihre Karte gestohlen. In einem Fall hatte ein Opfer den Diebstahl laut Polizei "sehr schnell" bemerkt und die Karte gesperrt. Dennoch hatten die Täter bereits 1.900 Euro von dessen Konto abgehoben. Die Polizei appellierte in diesem Zusammenhang insbesondere an ältere Menschen. Sie sollen nicht leichtgläubig sein, wenn ihnen fremde Menschen an einem Geldautomaten scheinbar Hilfe anbieten wollen.

