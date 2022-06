Stand: 23.06.2022 08:12 Uhr Polizei warnt im Landkreis Stade vor falschen Handwerkern

Die Polizei im Landkreis Stade warnt vor falschen Handwerkern. Nach Angaben der Beamten haben es die Kriminellen insbesondere auf Senioren abgesehen. Die Diebe klingeln an deren Haustür in Handwerkerkleidung und geben vor, von einer nahegelegenen Baustelle zu kommen. Dort sei ein Rohr beschädigt worden und im Haus müssen nun die Wasserhähne überprüft werden. Während ein vermeintlicher Handwerker dann mit den Senioren ins Badezimmer geht, gelangt sein Partner durch die leicht offen gelassen Tür ins Haus und stiehlt Handtaschen und andere Wertgegenstände. Fünf mal wurden ältere Menschen in den letzten Monaten auf diese Weise bestohlen, heißt es.

