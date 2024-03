Stand: 22.03.2024 18:43 Uhr Polizei warnt: Vorsicht bei dubiosen Gartenarbeitern

Die Polizei in Lüneburg warnt aktuell vor dubiosen Handwerkern und Angeboten zum Frühjahrsbeginn in der Region. Sie sollen beispielsweise Garten- und Dacharbeiten oder Terrassenreinigungen zu niedrigen Preisen anbieten. Doch hinter den vermeintlichen Schnäppchen verbergen sich laut Polizei oftmals Kostenfallen. Die angeblichen Gartenarbeiter sollen potenzielle Betrugsopfer zu Hause direkt ansprechen. Zudem sollen in verschiedenen regionalen Zeitungen Prospekte von betrügerischen Handwerkern aufgetaucht sein. Die dort angegebenen Kontaktdaten und -adressen hätten sich in einigen Fällen als nicht existent herausgestellt, so die Polizei. Auch sei das Kennzeichen der Fahrzeuge dieser Handwerker nicht aus der Region und es fehle ein Firmenlogo. Die Beamten mahnen zu einer sensiblen Prüfung der Firmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min