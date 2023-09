Stand: 16.09.2023 16:46 Uhr Polizei sucht vermissten 21-Jährigen aus Soltau

Die Polizei im Heidekreis fahndet nach dem vermissten Carl-Lennart V. aus Soltau. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wird der 21-Jährige seit Freitagabend vermisst. Carl-Lennart V. ist laut Polizei auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er wurde zuletzt an der Soltau-Therme gesehen. Carl-Lennart V. ist 1,87 Meter groß, schlank, hat dunkles längeres Haar und trägt eine Brille sowie eine Smartwatch der Marke Apple. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jeans, einem weißen Polo-Shirt mit blauem Kragen und dem Aufdruck "Soltau-Therme". Er könnte eine schwarze Jacke tragen. Wer Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (05191) 9 38 00 in Verbindung zu setzen,

