Stand: 28.07.2023 22:40 Uhr Polizei sucht nach vermisstem Kind aus Visselhövede

Die Polizei sucht öffentlich nach einer 13-Jährigen aus Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme). Es gebe Hinweise, dass sich das Kind im Bereich Bremen-Vahr oder am Bremen Bahnhof/Vorplatz aufhalten könnte, hieß es. Zuletzt war die 13-Jährige am Mittwoch gesehen worden, als sie ihr Wohnhaus in Visselhövede verließ. Kurz bevor die Eltern ihre Tochter als vermisst meldeten, war das Fahrrad der Gesuchten am Bahnhof in Visselhövede gefunden worden. Es war mit zwei weiteren Rädern angeschlossen. Die Polizei vermutet, dass die 13-Jährige mit weiteren Personen unterwegs ist. Die Räder könnten aber auch von Fremden stammen, das sei derzeit völlig unklar, so die Polizei. Das Mädchen ist etwa 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarzes, schulterlanges Haar und braune Augen. Zuletzt hatte sie eine Jeans mit Löchern und weiße Turnschuhe an. Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder, den Personen, die mit der Vermissten unterwegs sein könnten oder dem Aufenthaltsort der 13-Jährigen nimmt die Polizei Rotenburg unter Telefon (04261) 94 70 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.07.2023 | 15:00 Uhr