Polizei sucht Schlange in Hollenstedt

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die Umgebung rund um den Kampweg in Hollenstedt (Landkreis Harburg) nach einer Schlange abgesucht - bisher vergeblich. Grund ist der Hinweis einer unbekannten Zeugin, die eine Schlange gesichtet haben will. Stattdessen seien nach Angaben der Polizei in dem Bereich mehrere artgeschützte Schildkröten entdeckt worden, die offenbar ausgesetzt wurden. Spaziergänger hätten bisher vier Tiere gefunden. Sie wurden in eine Tierauffangstation in Neu Wulmstorf gebracht. Die Polizei hat sich mit einem Reptilienexperten des Landkreises Harburg beraten. Der Experte geht davon, dass derzeit keine Gefahr besteht. Die Beamten bitten die unbekannte Zeugin, die eine Schlange gesichtet haben will, sich bei der Polizei Tostedt unter der Telefonnummer (04182) 404-270 zu melden.

28.06.2023