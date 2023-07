Stand: 10.07.2023 08:00 Uhr Polizei sucht Fahrerin von versunkenem Auto

Die Polizei im Landkreis Stade sucht nach einer Frau, deren Auto in der Nacht zu Montag in die Elbe gerollt ist. Die 32-Jährige hat nach Angaben der Ermittler den Notruf selbst gewählt und gemeldet, dass das Fahrzeug am Lüheanleger in Grünendeich gerade in der Elbe versinkt. Als die Einsatzkräfte ankamen, war die Frau aber verschwunden. Etwa 50 DLRG- und Feuerwehrrettungskräfte suchten daraufhin nach dem Auto und konnten es bei Niedrigwasser schließlich mit einem Stahlseil aus der Elbe ziehen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich die Frau an Land befindet und den Unfallort verlassen hat.

