Stand: 28.03.2025 11:52 Uhr Marke "Eigenbau": Polizei stoppt Bastler-Anhänger in Rosengarten

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen selbst gebauten Anhänger in Rosengarten (Landkreis Harburg) aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeuggespann fiel den Beamten nach eigenen Angaben auf, weil am Transporter und am Anhänger dieselben Kennzeichen angebracht waren. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass der Anhänger selbst zusammengebaut war. Er war laut Polizei nicht für den Straßenverkehr zugelassen und musste vor Ort abgestellt werden. Der 39 Jahre alte Fahrer aus Walkendorf bei Rostock räumte demnach ein, die Kennzeichen an dem Anhänger befestigt zu haben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr