Stand: 04.03.2021 13:23 Uhr Polizei stellt nach Verfolgungsjagd gestohlene Autos sicher

Die Polizei im Landkreis Harburg hat nach Verfolgungsfahrten zwei in Hamburg gestohlene Autos sichergestellt. Die Täter, die offenbar zu einer Gruppe gehören, hatten die Fahrzeuge schließlich in Eddelsen und Toppenstedt stehen lassen und waren geflüchtet. Auch ein drittes Auto, das sie nutzten, ließen sie nach Polizeiangaben zurück. Bei einer der beiden Verfolgungsfahrten, die auch über die A1 und die A7 führten, war es in Nenndorf zu einem Auffahrunfall gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.03.2021 | 13:30 Uhr