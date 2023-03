Stand: 17.03.2023 09:46 Uhr Polizei stellt an A1 gesuchten Mann mit mehreren Identitäten

Die Autobahnpolizei hat am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der A1 bei Heidenau (Landkreis Harburg) einen mutmaßlichen Straftäter mit mehreren Identitäten festgenommen. Laut einem Sprecher legte der Mann einen slowakischen Führerschein und einen slowakischen Ausweis vor - beides waren Fälschungen. In der Folge stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 37-Jährige unter verschiedenen Identitäten mehrere Straftaten begangen haben soll und nicht in die EU einreisen darf. Zudem lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mannheim wegen Einbruchdiebstahls gegen ihn vor. Der Mann kam in Polizeigewahrsam und muss sich nun auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

