Stand: 09.03.2023 15:24 Uhr Polizei in Stade warnt vor betrügerischer Teerkolonne

Im Raum Stade ist nach Angaben der Polizei aktuell eine Bande unterwegs, die überteuerte Teerarbeiten an der Haustür anbietet. Die Tätergruppe biete vor allem in ländlichen Gebieten an, mit angeblich übrig gebliebenem Teer die Einfahrten von Grundstücken neu zu befestigen, heißt es. Neben überteuerten Vorauszahlungen verlange die Gruppe nach den Arbeiten meist horrende weitere Barzahlungen, weil man sich angeblich bei der Grundstücksgröße verschätzt habe. Die Polizei rät grundsätzlich von Geschäften an der Haustür ab.

