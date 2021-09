Polizei in Soltau erschießt aggressiven Hund Stand: 02.09.2021 14:12 Uhr Polizisten haben in einem Wohngebiet in Soltau einen offenbar aggressiven und freilaufenden Pitbull-Terrier getötet. Zuvor hatte das Tier mindestens eine Frau angefallen.

Die Beamten waren nach den Attacken am Mittwochnachmittag in ein Wohngebiet im Norden der Stadt gerufen worden. Eine Frau hatte zuvor in ein Auto flüchten müssen, weil der Hund sie angesprungen und versucht haben soll, ihr in den Nacken zu beißen. Verletzt wurde sie Angaben der Polizei aber nicht.

Polizei prüft Verantwortung des Halters

Der Versuch, das Tier daraufhin einzufangen, sei gescheitert. Weil der Hund knurrend und mit Schaum vor dem Maul auch die Einsatzkräfte angreifen wollte, hätten diese geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten wollen nun klären, wie das Tier aus dem Haus seines Besitzers gelangen konnte. Davon hänge auch ab, mit welchen rechtlichen Konsequenzen der Halter rechnen muss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.09.2021 | 15:00 Uhr