Stand: 27.06.2022 18:26 Uhr Polizei in Rotenburg sucht nach zwölfjährigem Mädchen

Die Polizei in Rotenburg sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Sonntag verschwundenen Mia aus Stemmen. Das zwölfjährige Mädchen hatte angegeben, zu einem Fußballspiel in der Nachbarschaft zu gehen. Über WhatsApp teilte sie gegen 16.30 Uhr mit, dass sie wieder nach Hause zurückkehren wolle. Dort sei das Mädchen bislang nicht angekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei möglich, dass Mia von Lauenbrück mit dem Zug nach Bremen gefahren sei. Hinweise nimmt die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 947-0 entgegen.

