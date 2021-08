Stand: 30.08.2021 07:36 Uhr Polizei im Landkreis Stade warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei im Landkreis Stade warnt vor dubiosen Mahnschreiben. Zuletzt haben demnach immer mehr Bürgerinnen und Bürgern Anzeigen aufgegeben. Die Betroffenen haben in den meisten Fällen Post von einem angeblichen Inkasso-Unternehmen erhalten. Darin werden etwa 270 Euro gefordert, die durch die Teilnahme an vermeintlichen Gewinnspielen entstanden sein sollen. Die Polizei warnt davor, das Geld auf ausländische Konten zu überweisen. In der Regel könnten die zu Unrecht verlangten Beträge nicht zurückgeholt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.08.2021 | 07:30 Uhr