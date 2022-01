Stand: 20.01.2022 15:15 Uhr Polizei im Heidekreis sucht nach vermisster 80-Jähriger

Die Polizei im Heidekreis sucht weiter nach der vermissten 80-jährigen Rosemarie Sch. aus Bad Fallingbostel (Heidekreis). Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurde die Vermisste zuletzt am 7. oder 8. Januar gesehen. Am vergangenen Sonntag sei das Auto der Frau - ein roter Renault Twingo - von der Polizei in einem Waldgebiet in der Gemarkung Heber nördlich der B3 entdeckt worden. Es stand laut Polizei festgefahren auf einem Waldweg - vermutlich bereits seit mehreren Tagen. Beim Absuchen des Gebiets wurden den Angaben zufolge auch ein Spürhund und eine Drohne eingesetzt. Dennoch konnte die Vermisste bisher nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und der Vermissten geben können. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes in Soltau unter (05191) 9380-411 entgegen.

