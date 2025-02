Stand: 04.02.2025 18:32 Uhr Polizei greift Fünfjährigen auf - und serviert auf dem Revier Pizza

In Uelzen ist am Samstag zeitweise ein Fünfjähriger vermisst worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge unbemerkt von zu Hause ausgebüxt und alleine zum Bahnhof Uelzen gelaufen. Während die Mutter die Polizei alarmierte, wurde am Bahnhof eine Streife der Bundespolizei auf das unbegleitete Kind aufmerksam und nahm es in Obhut. Auf dem Revier fanden die Polizisten heraus, dass der Junge bereits vermisst wurde und verständigten seine Eltern. Während sie gemeinsam auf einen Streifenwagen warteten, der den Jungen nach Hause fährt, hielten die Beamten den kleinen Ausreißer mit einem großen Stück Pizza bei Laune. Trotz des glücklichen Ausgangs warnt Polizeisprecher Simon Gruhl: "Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Bitte behalten Sie Ihre Kinder in der Nähe von Bahnanlagen immer im Blick."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min