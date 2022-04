Stand: 19.04.2022 09:19 Uhr Polizei führt Kontrollen in der Autoposer-Szene durch

Die Polizei hat am Karfreitag Kontrollen innerhalb der sogenannten Autoposer-Szene durchgeführt. Der Karfreitag ist in der Szene als "Car-Freitag" bekannt. In Dannenberg, Lüchow und Uelzen kontrollierten die Beamten in den Nachmittags- und Abendstunden 52 "szenetypische" Fahrzeuge. 15 Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen, weil sie den Angaben zufolge unzulässig verändert worden waren. Im Raum Lüchow wurde ein illegal getunter Ford Mustang mit 700 PS kontrolliert, dessen Fahrer mit mehr als 190 Kilometer pro Stunde anstatt der erlaubten 100 unterwegs war. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer in Lüchow fuhr mehrmals an den Beamten vorbei und verursachte Knallgeräusche durch Beschleunigen und Abbremsen - auch ihn kontrollierten die Beamten. Dabei stellten sie fest, dass seine Schalldämpferanlage manipuliert worden war.

