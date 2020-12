Polizei ermittelt wegen Mordes im Landkreis Uelzen Stand: 12.12.2020 13:48 Uhr Im Landkreis Uelzen ist am Freitag eine Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei hat einen 38-Jährigen aus Rostock festgenommen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg hat der Mann die 56 Jahre alte Anwohnerin in der Samtgemeinde Aue am Freitag mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand erschlagen. Gegen 16 Uhr rief er selbst über den Notruf bei der Polizei an. Die alarmierten Beamten konnten den Mann demnach am Tatort festnehmen, er leistete keinen Widerstand. Die Polizisten fanden im Garten des Grundstücks schließlich die Leiche der Frau.

Tatverdächtiger soll Tochter des Opfers kennen

Ermittler sicherten Spuren, darunter das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie weitere Gegenstände. Genauere Angaben wollte die Polizei vorerst nicht machen. Die Leiche soll noch am Sonnabend obduziert werden. Der Festgenommene soll mehrfach gestanden haben, die Frau getötet zu haben. Zu den Hintergründen habe er sich allerdings bislang nicht geäußert. Der Verdächtige soll ein Bekannter der in Rostock lebenden Tochter des Opfers sein. In der Vergangenheit soll er der Tochter "nachgestellt" haben. Er soll noch am Sonnabend dem Haftrichter vorgeführt werden.

